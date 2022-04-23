Torbalı’da ‘çizilen araba’ krizi büyüyor

CHP İzmir'de tartışmaların odaklarından biri olan Torbalı, son olarak 'araba kriziyle' gündeme geldi. CHP Torbalı İlçe Başkanı Övünç Demir, geçtiğimiz hafta kimliği belirsiz kişilerin arabasına saldırarak maddi hasar oluşturduğunu duyurmuştu. İlçede saldırıya ilişkin flaş bir iddia ortaya atıldı. Demir'in arabasına zarar veren kişinin vefat eden Torbalı Belediyesi'nin merhum Başkanı İsmail Uygur'un eşi Afet Uygur olduğu iddia edildi. Afet Uygur'un, sinirli bir şekilde başkanlık binasına geldiği ve Demir'e hitaben, "Burası benim kocamın yeri" ve "Senin arabanı yakacağım" diyerek bağırdığı öne sürüldü. Afet Uygur'un ilçe başkanlığında bağırdıktan sonra aşağıya inerek Demir'in arabasını çizdiği ve maddi hasar verdiği iddiaları ilçede bomba etkisi yarattı.