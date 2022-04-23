‘Vakalar azaldı diye rehavete kapılmayın’

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, günlük vaka sayısının 5 binin, ölüm sayılarının da 17'nin altına düşmesinin "salgın bitti" anlamına gelmeyeceğini ifade etti.



Yaz mevsiminin yaklaşması ve olgu sayılarının düşmesiyle toplumda Kovid-19 salgınına karşı bir rahatlama olduğunu belirten Şener, vaka sayısı azalsa da hastanelerin yoğun bakım ve servislerinde yatan hastaların bir çoğunun 3. doz aşısının eksik olduğunu aktardı.



Vaka sayılarının azalması sonrası maskenin tamamen kaldırılacağı yönünde tartışmaların yaşandığına dikkati çeken Şener, maske uygulamasının her ortamda kaldırılmasının sorun oluşturabileceğini söyledi.