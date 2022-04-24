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Haberler İzmir 22 yılda kansere 3 kez çalım attılar

22 yılda kansere 3 kez çalım attılar

24.4.2022

22 yılda kansere 3 kez çalım attılar

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Ayfer Haydaroğlu, 3 kez hastalıktan kurtardığı Çiğdem Beşkardeş ile Meme Kanseri ile Savaşım Derneği (MEMEKANDER) çatısı altında birlikte çalışıyor. İzmir'de 22 yıl önce meme kanseri olduğunu öğrenen banka yöneticisi Beşkardeş ile o dönem Ege Üniversitesi Kanserle Savaş Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü olan Prof. Dr. Haydaroğlu'nun yolları hastane odasında kesişti. Radyasyon tedavisi için Haydaroğlu'nun kapısını çaldığını söyleyen Beşkardeş, "Radyasyon için çizim yapılması lazımdı. Esas yakınlığımız o sırada oldu. Güler yüzünü hatırlıyorum ve en önemlisi 'Ben buradayım' dedi. O günden beri eli hep üzerimde" diye konuştu. Haydaroğlu da, "O kadar uzun birlikteliğimiz oldu ki benim için candır" dedi. Prof. Dr. Haydaroğlu, bir dernek ofisi kurmak istediklerini belirterek, yerel yönetimlerden destek istedi.

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