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Haberler İzmir Öykü için yola çıkan donörler başka çocuklara umut oldu

Öykü için yola çıkan donörler başka çocuklara umut oldu

‘Öykü Arin’e Umut Ol’ kampanyasına destek veren gönüllülerden 3’ü, Türkiye ve yurt dışında kök hücre nakli bekleyen başka çocuklara hayat verdi. Anne Eylem Şen Yazıcı, “Bizim kampanyamız iyilik ve can taşıdı” diye konuştu.

24.4.2022

Öykü için yola çıkan donörler başka çocuklara umut oldu

İZMİR'DE yaşayan 7 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı, 'Öykü Arin'e Umut Ol' kampanyasıyla lösemiyle mücadelede simge haline gelirken, kampanyaya destek veren donörlerden 3'ü hem Türkiye ve yurt dışında kök hücre nakli bekleyen başka çocuklara umut oldu. Öykü'nün annesi Eylem Şen Yazıcı, "Kampanyamız sadece Türkiye'ye değil dünyanın başka ülkelerindeki çocuk ve yetişkinlere de iyilik ve can taşıdı" dedi. İzmir'de yaşayan Eylem-Çağdaş Yazıcı çiftinin çocukları Öykü Arin'e 11 Kasım 2018'de Lösemi teşhisi konmuş, Doktorların Öykü Arin'in kök hücre nakliyle hayata tutunabileceğini söylemesi üzerine kök hücre bağış kampanyası başlatılmıştı.

BABA VERİCİ OLMUŞTU
ÖYKÜ Arin için binlerce kişi bağışçı olurken, uygun ilik bulunamayınca baba Çağdaş Yazıcı'dan yapılan yarı uyumlu nakilde yüzde 98.5 oranında başarılı olunmuştu. 5 ay önce Öykü'nün kardeşi Arkadaş Ekim de dünyaya geldi. Eğer ihtiyaç duyulursa Arkadaş Ekim'den de nakil işlemi yapılabileceği belirtildi.

"GÜZEL HABERLER ALIYORUZ"
ÖYKÜ'NÜN annesi Eylem Şen Yazıcı, "Binin üzerinde nakil gerçekleşti. Biz çok güzel haberler almaya devam ediyoruz. Dünyanın bir ucundan diğer ucuna birbirine can olmak mümkün. Belki de Öykü Arin'in kendisi dünyadaki başka çocuklarla böylece 23 Nisan'ı başka türlü kutlamış olacak" ifadelerini kullandı.

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