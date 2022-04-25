Tunç Soyer’in skandal gezisinin iptal edilmesi gündemde

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 12 milyar liraya ulaşan borçlarını ödemekte zorlanırken 10-12 Temmuz arasında Saraybosna'ya tüm meclis üyeleriyle birlikte gezi düzenlemesiyle ilgili skandalda yeni bir gelişme gündeme geldi.

İPTAL EDİLME İHTİMALİ VAR

BÜYÜKŞEHİR Belediye Meclisi, üyelerine mesaj atarak gezi için 3 seçenek sundu. Seçeneklerin içine daha önce otobüsle yapılacağı belirtilen seyahatin "THY tarifeli uçakla gidiş dönüş" şeklinde yapılması fikrinin eklenmesi dikkat çekti. BU arada gelen tepkilerin ardından gezinin iptali veya Tunç Soyer ile 3-4 üyenin katılacağı şekilde küçültülmesi konusu da seçenek olarak Meclis üyelerine sunuldu. Mesajda, "Hiç gidilmesin ya da sadece Başkan ve 3-4 kişilik bir heyet gitsin seçeneklerini de tercih edebilirsiniz" denildi. Buna göre Meclis üyeleri, gezinin iptali veya küçük bir heyetin gitmesi gerektiğini düşünüyorsa bunu Soyer'in Özel Kalem Müdürlüğü'ne bildirecek. Hiç gidilmesin" seçeneğinin eklenmesi, skandal gezinin iptal olabileceği ihtimalini de ortaya çıkardı. Birçok meclis üyesinin ise, geziye katılmama kararı aldığı, kesin rakamın ay sonunda belli olacağı belirtildi.

SEÇENEKLERİN HEPSİ PAHALI

MECLİS üyelerine gönderilen mesajda 3 seçenek sunuldu. İlk seçeneğe göre, otobüsle gidilecek ve konaklamasız geri dönülecek. Bu durumda kişi başı maliyet 396 Euro (6 bin 336 TL), toplam maliyet ise 1 milyon 140 bin liraya çıkacak. Otobüs ve Sofya konaklamalı ikinci seçenekte de kişi başı maliyet 476 Euro (7 bin 616 lira), toplam maliyet 1 milyon 370 bin lira olacak. Üçüncü seçenek ise THY tarifeli uçakla İstanbul aktarmalı gidiş ve dönüşü içeriyor. Bu durumda kişi başı maliyet 522 Euro'ya "8 bin 352 TL'ye yükselecek. 180 kişinin katılması halinde bu seçenekteki toplam maliyet de 1 milyon 503 bin liraya çıkacak.

■ ERHAN GÜLENÇ