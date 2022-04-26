Kaan Efe’ye destek

10 aylık SMA Tip 1 hastası Kaan Efe'nin tedavisi için İzmir'in Kınık, Bergama, Dikili ilçelerinde başlatılan seferberliğe Tekinalp Holding Yönetim Kurulu Başkan vekili Nuri Tekinalp'ten destek geldi. Nuri Tekinalp, ailesiyle birlikte İzmir'in Bergama ilçesinde yaşayan SMA TİP 1 hastası 10 aylık Kaan Efe Şanal bebeğin yaşatılması için büyük bir seferberlik başlatıldığı haberini Yeni Asır'da okuyunca çok etkilendiğini ve yardım etmeye karar verdiğini belirtti.

BU ÇOCUĞU YAŞATACAĞIZ

Yardım etkinliklerine maddi anlamda destek vererek katılacağını belirten iş insanı Nuri Tekinalp "Öncelikle Kaan Efe bebeğimize acil şifalar diliyoruz. Kısa süre önce kaybettiğimiz Rahmetli babamız Mustafa Tekinalp hayrına ve Tekinalp ailesi adına bu yardımı yapıyoruz. Yardım miktarı Tekinalp ailesine yakışan bir miktar olarak yapılacaktır. İş dünyasını ve bizi tanıyan dostlarımızı harekete geçirmek için haber yapılmasına izin verdik" diye konuştu. Tekinalp, ayrıca tüm noktalara KAAN EFE" yazıp 6201'e mesaj gönderilmesini sağlamak ve herkesin karınca kararınca bağışta bulunması için resimlerini koyacağını da sözlerine ekledi. ■ FATİH ŞENDİL