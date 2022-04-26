Pastane cinayeti faili gün yüzü göremeyecek

İzmir'in Karabağlar ilçesinde gerçekleştirilen cinayet davasında mütalaasını sunan Cumhuriyet Savcısı, eski eşini tabancayla öldüren sanığın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması yönünde görüş bildirdi. Olay geçen yıl 9 Aralık'ta gerçekleşti. 2 çocuk annesi Fulya Öztürk'ün çalıştığı pastaneye, boşandığı Hasan Ozan Baştosun geldi. Öztürk ve Baştosun arasında tartışma çıktı. Baştosun, Öztürk'e tabancasıyla ateş etti ve Öztürk'ün aracını alıp kaçtı. Sağlık görevlileri, Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Öztürk'ün cenazesi, Fethiye'de toprağa verildi. Hasan Ozan Baştosun, kısa süre sonra teslim oldu. İfadesinde Öztürk'ü kıskançlık nedeniyle öldürdüğünü söyleyen Baştosun, mahkemece tutuklandı.

"CEZAMA RAZIYIM"

İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu Hasan Ozan Baştosun, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı. Mahkeme Başkanı, bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını belirterek, raporda silahın olay gününden önce alındığına dair görüntüsü olduğunu bildirdi. Cumhuriyet savcısı, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması yönünde görüş bildirdi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, sanık ve avukatına savunma için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Tutuklu sanık, "Kızımı annesiz ve babasız bıraktığım için pişmanım. Maktulün ailesinden özür dilerim. Vereceğiniz her cezaya razıyım. Kararınıza güveniyorum" dedi.