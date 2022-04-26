Selçuk Belediye Başkanı Sengel iftarı engelledi!

AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Selim Girbiyanoğlu, Cumhur İttifakı olarak Selçuklulara İstasyon Meydanı'nda verecekleri toplu iftar için Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in izin vermediğini söyledi.

Girbiyanoğlu, "Sayın Sengel, Selçuklu hemşehrilerimize bir iftar yerini bile vermekten aciz kaldı. Bu da yetmedi, iftar yapacağımız endişesiyle yeri çitlerle çevirdi. İftarın partisi mi olur? Böyle manevi günlerde de ayırımcılık yapmak hangi vicdana, insanlığa sığar!" dedi. Girbiyanoğlu, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Parti'yle birlikte yıllardır birçok yerli ve yabancı organizasyon ve iftar sofralarının yapıldığı Selçuk İstasyon Meydanı'nda bir iftar programı düzenleyecektik. Cumartesi günü Belediye yetkililerinden sözlü talepte bulunduk. Önce 'Dilekçe verin' dediler. 20 dakika sonra bu yeri veremeyeceklerini ilettiler. Başkan Sengel'i telefonla aradım, dönüş yapmadı.

Aynı belediye, CHP Selçuk İlçe Başkanlığı'nın iftarına belediye araçlarıyla sandalye taşıdı. İyi de yaptılar. Böyle bir şeyi konuşmayı bile kendimize zul sayarız. Tek sorun; iftarın partisi mi olur? Sengel'in bu tutumunu Selçuklu hemşehrilerimin takdirlerine sunuyorum." Girbiyanoğlu, toplu iftar organizasyonunu, Merkez Tahsin Ağa Camii yanında yapacaklarını belirtti.