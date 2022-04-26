Sosyal medya yasasında son düzlük

AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya yasasına ilişkin açıklamalar yaptı. Düzenlemelerde sona yaklaşıldığını belirterek önümüzdeki ay yasanın meclise sunulacağını aktaran Dağ, sosyal medya şirketlerine temsilciler atama gerekliliği ortaya koyduklarının tekrar altını çizdi.

ÖNÜMÜZDEKİ AY MECLİSTE

DÜNYADAKİ sosyal medya şirketlerinin devleti tanımadığını söyleyen Dağ, Türkiye'nin sosyal medya yasasıyla vergi ve hak, hukuk noktasında kazanım sağlayacağını belirterek yasayla ilgili yeni gelişmelere de değindi. Dağ, "Şirketler temsilci atadı ama temsilci Türkiye'de değil... Örneğin Twitter Amerika'da birini atadı. 10 milyon, 50 milyon, reklam yasağı gibi aşamalı cezalar koymuştuk. Reklam yasağı noktasında Sürekli arkadan dolanma söz konusu... Dolayısıyla bizim onların ülkemizi bu konulardaki muhataplığını ortaya koymak için yeni bir düzenleme yapacağız. Avrupa Birliği de buna hitap eden bir düzenlemeye gidiyor. Mecliste de gruplar arasında bir çalışma yapılıyor. Bunlardan sonra önümüzdeki ay meclise sunulur hale gelir" diye konuştu.dı. Sürekli arkadan dolanma söz konusu... Dolayısıyla bizim onların ülkemizi bu konulardaki muhataplığını ortaya koymak için yeni bir düzenleme yapacağız. Avrupa Birliği de buna hitap eden bir düzenlemeye gidiyor. Mecliste de gruplar arasında bir çalışma yapılıyor. Bunlardan sonra önümüzdeki ay meclise sunulur hale gelir" diye konuştu.