Nazlı’yı ihmal öldürdü

İZMİR'İN Karaburun İlçesi'ne bağlı Mordoğan Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Gülbey (43) ile Meryem Tütüncü (27) çiftinin 1 yaşındaki kızları Nazlı Nisa, kabızlık ve gaz şikayeti ile 14 Mart 2017 yılında Mordoğan 2 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'ne götürüldü. Aile hekimi Dr. Osman A., iddiaya göre küçük kızı muayene etmeden fitil yazıp gönderdi.

Fitili kullanan ve saatler sonra fenalaşan Nazlı Nisa, annesi Meryem Tütüncü ve amcası Osman Tütüncü ile önce 112 Sağlık Merkezi'ne götürüldü. Ardından ambulans ile Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak minik kız hayatını kaybetti. Doktorların şüpheli ölüm raporu doğrultusunda baba Gülbey Tütüncü önce gözaltına alındı ancak otopside akciğer enfeksiyonundan öldüğü anlaşılınca 'Pardon' denilip, serbest bırakıldı.

DOKTOR SERBEST

AİLENİN şikayeti üzerine Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi'nde iddiaları reddeden aile hekimi Dr. Osman A.'ya 'Görevi kötüye kullanmak' suçundan dava açıldı. Dava sürecinde İzmir ve İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınan iki ayrı raporda da Nazlı Nisa'nın akciğer enfeksiyonundan öldüğü ortaya çıktı. Raporda ayrıca, doktorun hastayı muayene etmeden reçete yazmasının tıp kurallarına uygun olmadığı, zamanında ilgili hekim tarafından fiziki muayene yapılmış, tanı zamanında konmuş ve tedaviye başlanmış olması durumunda bebeğin kurtulma ihtimali bulunduğu belirtildi. Mahkeme, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan sanık Dr. Osman A.'ya önce 2 yıl, sonra sabıkasız oluşu ve iyi halini göz önünde bulundurarak 1 yıl 8 ay hapis cezası verip, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

EVLADINI VE ISINI KAYBETTI

AVUKAT Oğuz Timurpolat, muayene ile ölüm arasında illiyet bağı bulunduğunun anlaşılması üzerine sanığın eyleminin 'Görevi kötüye kullanma' değil, 'Taksirle öldürme suçu' olarak değerlendirildiğini, doktorun muhakkik soruşturmasında muayene etmediğini kabul ettiğini, müvekkili Gülbey Tütüncü ve ailesinin uğradığı maddi ve manevi kayıplarla ilgili tazminat davası açacaklarını söyledi. Yeni Asır'a konuşan acılı baba Gülbey Tütüncü, evladını kaybettikten sonra ailece zor günler yaşadıklarını ifade ederek, "Karaburun'daki ekmek fırınımı kapatmak zorunda kaldım. Eşimin mahalle baskısından psikolojisi bozuldu, beni terk edip gitti. Evladımı ve işimi kaybettiğim yetmiyormuş gibi eşimle de bu olaylardan dolayı boşanma aşamasına geldik. Hakkımı sonuna kadar arayacağım" diye konuştu.

METİN BURMALI