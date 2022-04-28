2022 Avrupa Ödülü İzmir’e

AVRUPA Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından her yıl verilen Avrupa Ödülü'nü bu yıl İzmir, ikinci turda beş kenti geride bırakarak almaya hak kazandı. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İzmir'in yurt dışındaki belediyelerle siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda işbirliğine verdiği öneme dikkat çekilerek İzmir Enternasyonal Fuarı, Balkan Halk Dansları Festivali, Uluslararası İktisat Kongresi gibi büyük etkinliklerin kentte her yıl düzenlediği ifade edildi.

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