Sevgilisiyle kavgasına karışan genci bıçakladı

Konya'da parkta sevgilisi Ayşe D'yi döven kişiye müdahele eden 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kadir Şeker, çıkan boğuşmada Özgür Duran'ı bıçakla öldürmüştü. Kadir Şeker tutuklanmış ve Türkiye'de büyük gündem olmuştu. Buna benzer bir olay İzmir'de de yaşandı. Bu kez şiddet uygulayan değil, genç kadını kurtarmak isteyen genç bıçaklandı.

BALKONDAN MÜDAHALE ETTİ

Balçova'da 21 yaşındaki Çetin Çavdarcı, 18 yaşından küçük olan kız arkadaşı M.A'ya bağırıp üzerine yürüdüğü sırada, balkonda oturan Hüseyin Balicak (26) isimli kişi, "Kıza niye bağırıyor, hırpalıyorsun" diye çıkıştı. Çavdarcı'nın ters karşılık vermesi üzerine evdeki 2 arkadaşıyla aşağı inen Balicak, Çavdarcı tarafından bıçaklanarak kanlar içinde yere yığıldı.

Olay önceki gün saat 23.30'da Balçova Onur sokakta yaşandı. Çetin Çavdarcı, sevgilisi M.A. ile kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı. Çavdarcı'nın bağırdığını ve kızın üzerine yürüdüğünü oturduğu balkondan gören Hüseyin Balicak ise "Neden bağırıyorsun kıza. Bırak o kızı" diye kavgaya müdahale etti.

'ERKEKSEN AŞAĞIYA GEL'

Çavdarcı ise kendisini uyaran Balicak'a 'erkeksen aşağıya gel' diye çıkıştı. Bunun üzerine Balicak, aşağıya inerek Çavdarcı ile tartıştı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Çetin Çavdarcı, yanındaki bıçakla Hüseyin Balicak'ı yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan genci, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Şüpheli Çetin Çavdar ise polis tarafından gözaltına alındı.

FATİH ŞENDİL