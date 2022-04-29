Burayı bitirene kadar tapularını almıyoruz

İZMİR Büyükşehir Belediyesi kent genelinde riskli yapıların dönüşümü için iştiraklerinden İZBETON'a yetki vermiş ve kentin birçok yerinde dönüşüm start almıştı. Süreç içinde yetki alanı genişleyen İZBETON'da dönüşüm için yeni bir alternatif bulunmuş ve iş insanlarının oluşturduğu kooperatifler devreye alınmıştı.

GAZİEMİR, Ege Mahallesi, Uzundere, Ballıkuyu, Çiğli-Güzeltepe ve Karşıyaka-Örnekköy gibi alanlardaki inşaat yapım hakkını İZBETON bu kooperatiflere devrederken, alınan karar kent muhalefeti tarafından sık sık eleştirilmişti. Kooperatif üyeleri dün bir araya gelerek, bu eleştirilere yönelik basın açıklaması düzenledi.

ÖRNEKKÖY'DEKİ dönüşümün 3 ve 4'üncü etaplarının gerçekleştirildiği yerde basın mensuplarıyla buluşulurken, katılımcılar adına Yapı Kooperatifleri Meslek Komitesi Başkanı EGE İŞ KOOP ve BATI KOOP Genel Başkanı Halil Kurt açıklama yaptı. Kurt, "Kooperatifler kimseye bir yapı satmaz. Örneğin Örnekköy'de 200 vatandaşa evini yapıyor. Yani bir rant gibi söz konusu değil. Doğru yapılan kooperatifler çok başarılı olacaktır. Biz burayı bitirene kadar Büyükşehir'den buraların tapularına almıyoruz. Yani hak sahipleri tamamen güvence altında. Müteahhitlerin girmemesinin sebebi de bu" dedi.

■ NİDA ALADAĞ