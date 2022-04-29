  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de 60 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir'de 60 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 60 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

DHA

29.04.2022, 08:35

İzmir’de 60 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10), 28 Nisan saat 05.55 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, 36 düzensiz göçmeni kurtardı. Öte yandan, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından 27 Nisan saat 09.45 sıralarında Seferihisar açıklarında mahsur kalan 19 göçmen, 27 Nisan saat 23.15 sıralarında ise Dikili ilçesi açıklarında 5 düzensiz göçmen kıyıya çıkartıldı. Toplamda 60 düzensiz göçmenin Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilmesi sonucu mahsur kaldığı öğrenildi. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA