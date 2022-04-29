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İzmir'de bir kişi yazılım açığını bulduğu ATM'den 142 bin lira çekti

İzmir Torbalı'da M.D. adlı kişinin bir PTT ATM' cihazındaki açığı kullanarak farklı tarihlerde toplamda 142 bin 830 lira çektiği tespit edildi. Durumun farkına varan görevliler jandarmaya haber verdi. Yapılan çalışma sonrası M.D. yakalandı.