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Haberler İzmir İzmir’deki baskında ele geçirildi! Toplamda 239 kilo...

İzmir’deki baskında ele geçirildi! Toplamda 239 kilo...

İzmir Menemen'de iki ayrı aderese kaçak tütün operasyonu düzenlendi. 239 kilogram kaçak tütün, 244 bin 600 boş makaron, 75 bin 600 dolu makaron, sigara sarma makinesi ile tüfek ele geçirilirken 3 kişi de gözaltına alındı.

İHA

29.04.2022, 09:59

İzmir’deki baskında ele geçirildi! Toplamda 239 kilo...

İzmir'in Menemen ilçesinde, depo ve üretim yeri olarak kullanılan iki ayrı adrese yönelik düzenlenen kaçak tütün operasyonunda; 230 kilogram kaçak tütün, binlerce boş ve dolu bandrolsüz makaron ile sigara sarma makineleri ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince bir süredir takibi yapılan kaçak tütün-bandrolsüz sigara satışı ve imalatına yönelik çalışmalar dahilinde Gölcük Mahallesi'nde bulunan depo ve üretim yeri olarak kullanıldığı tespit edilen iki ayrı adrese alınan savcılık kararının ardından dün operasyon düzenledi.

Ekipler tarafından adreslerde yapılan aramalarda; 7 koli içerisinde 230 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 32 koli içerisinde 244 bin 600 adet bandrolsüz boş makaron, 15 koli içerisinde 75 bin 600 adet banrolsüz dolu makaron, 2 adet sigara sarma makinesi, paketlenmiş halde 9 kilogram bandrolsüz kaçak tütün ve bir tüfek ele geçirildi.

Öte yandan, konuyla ilgili olarak F.T. (36), K.T. (37) ve R.T. (63), polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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