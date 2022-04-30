Ece’nin ardından tüm umutlar Ege’ye bağlandı

İzmir'de bir restoranda yediği yemekten zehirlendiği öne sürülen ve hastanede yaşamını yitiren 6 yaşındaki Ece'nin anne ve babası, aynı şüpheyle yoğun bakımda tedavisi süren 4 yaşındaki oğulları Ege için dua ediyor. Ece'yi 20 Nisan'da toprağa verdiklerini söyleyen Hasret Mercankaya, kendisine yaşadıkları Belçika'da meme kanseri teşhisi konduğunu, olay günü de Didim'den İzmir'e pet çekimi için geldiklerini anlattı. Gece kendisi ve çocuklarının kusmaya başladığını aktaran Mercankaya, başvurdukları acil serviste "önemli bir şey yok" denilerek eve gönderildiklerini iddia etti.

Daha sonra Ece'yi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdüklerini söyleyen Mercankaya, "Kızımı hemen yoğun bakıma aldılar. Ertesi sabah Ege'nin de elleri buz kesti. Kalbi çok hızlı atıyordu. Onu da doğrudan yoğun bakıma aldılar. Sonra kızımı kaybettik" dedi. Oğlunun Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildiğini belirten Mercankaya, 10 gündür yoğun bakımda bulunan Ege'nin sağlığına kavuşması için umutla beklediklerini dile getirdi.

"YARGIYA TAŞIYACAĞIZ"

Mercankaya, "İkisi birden yok oldular. Ve nedeni yok. Çok saçma. Kanser tedavim önemli değil, yeter ki Ege'm iyileşsin. Bak gitti, yoklar... Bu bir anne için korkunç. Kızımın otopsi raporu 2 ila 4 ay arasında çıkacakmış. Lütfen raporu bir an önce çıksın. Diğer çocuğuma umut olur belki" diye konuştu. Baba Cihan Mercankaya da, bu süreci atlattıktan sonra konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi. İzmir'den 13 Nisan'da Didim'e giderken Gaziemir'deki bir restoranda yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki Ece hayatını kaybetmiş, kardeşi Ege ise yoğun bakıma kaldırılmıştı.