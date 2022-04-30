Endemik tür ‘İzmir Soğanı’ keşfedildi

EGE Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ademi Fahri Pirhan, 2015 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İli Karasal Biyolojik Çeşitliliğin Belirlenmesi Projesi kapsamında Tire ilçesi sınırlarında yer alan Aydın Dağları'nın en batı ucunda yaptığı arazi çalışmasında, farklılığı ile dikkat çeken bitki türü belirledi.

EKONOMİYE KATKI SAĞLAR

BITKI türü üzerinde yapılan detaylı bilimsel araştırma ve çalışmalar sonucu bu ay yeni endemik tür hakkında yazılan makale tamamlandı. Bilimsel adıyla 'Allium İzmirense Pirhan' olarak anılan 'İzmir Soğanı', bilim dünyasına tanıtıldı. Türün ülke ekonomisine kazandırılması ile pek çok çalışmaya büyük katkı sağlayabileceğini kaydeden Dr. Ademi Fahri Pirhan, "Soğanlı bitkiler, tarımsal anlamda kullanılırsa ekonomik fayda sağlayabilir. Aynı zamanda bu bitki, içerik itibariyle tıp ve ilaç sanayinde kullanılabilir" diye konuştu.

Dünya'da 900 kadar türe sahip olan 'Soğan' cinsine ait, Türkiye'de 195 tür bulunduğunu ifade eden Dr. Pirhan, "Alt tür ve varyeteleriyle birlikte bu sayı, 213'e ulaşıyor. Bunlardan 87'si dünyada sadece ülkemizde yayılış gösteriyor. Keşfettiğimiz 'İzmir Soğanı' türü ile bu sayı 214'e yükseldi. Endemik sayısı ise 88 oldu" dedi.