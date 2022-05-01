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İzmir'de 1 Mayıs kutlamaları

İzmir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları Gündoğdu Meydanı'nda getçekleşti. Ramazan Bayramı öncesine denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne sendikalar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, siyasi partiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AA

01.05.2022, 16:46

İzmir’de 1 Mayıs kutlamaları

İzmir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çok sayıda işçinin katılımıyla, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlandı.

Etkinliğe, siyasi partiler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler de katıldı.

Geniş güvenlik önlemleri arasında üst aramaları yapılarak alana alınan işçiler, Kordon Boyu'ndan Gündoğdu Meydanı'na yürüdü.

Cumhuriyet Meydanı'nda sanatçı Edip Akbayram konser verdi.

Polis ekipleri etkinlik öncesinde alanda arama yaptı. Polis helikopteri havadan, deniz polisi ve Sahil Güvenlik botları da denizden denetimlere destek verdi.

Kutlamalara İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile bazı milletvekilleri de katıldı.

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