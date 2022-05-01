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Haberler İzmir İzmir'de Trabzonspor coşkusu! Taraftarlar sokağa döküldü

İzmir'de Trabzonspor coşkusu! Taraftarlar sokağa döküldü

Trabzonspor, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Yurdun dört bir yanında taraftarlar sokaklara taştı kutlamalar yaptı. Bordo-mavili ekibin taraftarları İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda şampiyonluğu doyasıya kutladı.

İHA

01.05.2022, 08:23 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022, 08:40

İzmir’de Trabzonspor coşkusu! Taraftarlar sokağa döküldü

Spor Toto Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de taraftarlarını sokağa döktü. Cumhuriyet Meydanı'nda şampiyonluğu doyasıya kutlayan bordo-mavili ekibin taraftarları renkli görüntüler oluşturdu.



Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun şampiyonu Trabzonspor oldu. Şampiyonluğun ilanının ardından Trabzonspor taraftarları sokaklara ve meydanlara döküldü.

İzmir'de de Trabzonspor'a gönül veren taraftarlar, şampiyonluğun ardından kentin en önemli meydanlarından biri olan Cumhuriyet Meydanı'na akın etti.

Formalarıyla, bayraklarıyla ve atkılarıyla gelen taraftarlar, meydanı adeta karnaval alanına çevirdi. Tezahürat ve marşlarla gecenin sessizliğini bozan bordo-mavili taraftarlar, yaktıkları meşalelerle de geceyi aydınlattı.

Kutlamalarda tulum eşliğinde müzik gösterileri yapan taraftarlar, bol bol horon teperek kolbastı oynadı. Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine yüzlerce taraftar şampiyonluğu doyasıya kutladı.

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