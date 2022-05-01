Pehlivan’dan müjdeli bayramlaşma

MENEMEN Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Ramazan Bayramı dolayısıyla belediye personeliyle bayramlaştı. Belediye emekçilerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü de kutlayan Pehlivan, "Bayram müjdesiz olmaz" diyerek bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırıldığı müjdesini verdi. Pehlivan, "Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz 3 bin 500 aileye iftar yemeği dağıtımını bu yıl 7 bin aileye çıkardık. Bu rakam, İzmir'deki belediyeler arasında ihtiyaç sahiplerine verilen en yüksek seviye. Hemşerilerimizin yanında olmak, ekmeğimizi bölüşmek, bizleri mutlu etti, iyi geldi, iyi hissettirdi. Ben bu süreçte gösterdiğiniz fedakâr ve özverili çalışmalarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Elinize, emeğinize sağlık" dedi.

KARABAĞLAR VE BORNOVA'DA DA ERKEN KUTLAMA

BORNOVA Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Ramazan Bayramı ve 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesinde Bornova Belediyesi'nin şantiyelerini ve hizmet birimlerini ziyaret ederek çalışanlarla bayramlaştı. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim amirleri ve belediye personeli ile ana hizmet binasındaki Muzaffer İzgü Konferans Salonu'nda bir araya gelerek bayram sevinci paylaştı.