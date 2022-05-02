İzmir’de zehir tacirlerine büyük darbe! 52 şüpheliden 38’i tutuklandı

İzmir'de Ramazan Bayramı öncesi uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 52 şüpheliden 38'i tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Ramazan Bayramı öncesinde 24 Nisan-1 Mayıs'ta kentte 24 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 52 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda 2 kilo 859 gram esrar, 3 kilo 16 gram bonzai, 3 kilo 408 gram metamfetamin, 1 kilo 505 gram kokain, 1043 uyarıcı hap, 229 uyuşturucu hap, 1188 sentetik ecza, 3 hassas terazi, 8 tabanca, 2 tüfek, 77 fişek ile 7 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 47 şüpheliden 38'i tutuklandı, 9 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.