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Haberler İzmir Şehadeti kabul edilen kızına huzurla dua etti

Şehadeti kabul edilen kızına huzurla dua etti

2.5.2022

Şehadeti kabul edilen kızına huzurla dua etti

İzmir Gaziemir'de 4 yıl önce uyuşturucu etkisindeki sürücünün kullandığı aracın çarpmasıyla ölen Kırşehirli polis Buket Keleş'in babası Hamdi Keleş, kızının şehadetinin mahkeme kararıyla kabul edilmesinin ardından dün bayram arifesinde mezarını ziyaret etti. Kırşehir'deki şehitliğe gelen baba, 3 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından kızının şehit kabul edilmesinin huzuruyla mezarının başında dua ederek, "Şehadetinin kabulünden sonra kızımın ilk bayramında yanına geldim, ona dua ettim" açıklamasında bulundu.

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