’Tacizci’ deyip dövdüler

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde zabıt katibi olan Yalçın Ç, Bornova Kazım Dirik Mahallesi'ndeki duraktan belediye otobüsüne bindi. Yalçın Ç, iddiaya göre kendisi gibi ayakta yolculuk eden ve 15 yaşından küçük olduğu anlaşılan genç kızı taciz etti.

İFTİRA ATILDIĞINI İDDİA ETTİ

Otobüsteki yolculardan E. isimli kişi de Yalçın Ç. ile bu nedenle tartışmaya başladı. Tartışmaya diğer yolcular da katılırken, darp edilen Yalçın Ç. kendisini linç etmek isteyen vatandaşlardan şoför kulübesine sığındı. Gözaltına alınan Yalçın Ç. ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddetti. Otobüsün çok kalabalık olduğunu, E. isimli gencin kendisine, 'Dayı bu otobüsler sizin yüzünüzden kalabalık oluyor. Ücretsiz biniyorsunuz, bir de kadınları taciz ediyorsunuz, evinizde otursanıza' dediğini öne süren Yalçın Ç. "Ben de 'Buraya yayılmışsınız, yaşlılara saygınız yok, ayrıca ben memurum şu an işe gidiyorum' dedim. E. isimli şahıs yumruk salladı. Otobüste bulunan yolcular 'Ne oluyor' deyince E. 'Bu amca kadınları taciz ediyor, ben de yumruk attım' dedi. Sonra bana saldırdılar" dedi. Yalçın Ç. nöbetçi mahkemede tutuklandı.