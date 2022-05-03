Aydın'da bunları kimse bilmiyor! Duvarlarda dikkat çeken detaylar... Gizli tarih keşfedilmeyi bekliyor

Bunların yanı sıra yine o devirde tarihi eser ve niteliği gözetilmeden birçok binanın duvarlarında bu hazır bloklar kullanılmıştır. Özellikle Köprülü-Veysipaşa Mahallesi'nde bulunan birçok tarihi yapılardaki binanın duvarında, motifleri ve süsleri olan tarihi bezeme blok taşlar göze çarpar. Yine Aydın'ın şehir surları olarak bilinen Tabakhane Deresi'ne bakan tarafta eski bir Yunan yazıtı olduğunu bildiğimiz taş blok, duvarların arasında taşıyıcılık görevi yapıyor hem de o tarihten bu yana devşirme bir malzeme olarak kullanılıyor.