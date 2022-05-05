Haberler İzmir 8,5 yıl önce İzmir'deki yangından ölmüşlerdi! Korkunç gerçek ortaya çıktı

8,5 yıl önce İzmir'deki yangından ölmüşlerdi! Korkunç gerçek ortaya çıktı

İzmir'de bundan 8,5 yıl önce evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden 32 yaşındaki Filiz Biçer ve onun 12 yaşındaki oğlu İsmail Biçer'in dosyası özel bir ekip tarafından raftan indirildi. Yangının nasıl çıktıının ardındaki gizem yıllan sonra aydınlandı. Anne ve oğulun ölmesine sebep olan yangının kundaklama sonucu meydana geldiği belirlendi. Şüpheliler yeniden sorgulandı, şüphelilerden birinden itiraf geldi. Baş şüpheli Hakan Gök, savcılıkta verdiği ifadede suçunu itiraf edip, Biçer ile bir dönem birliktelik yaşadıklarını belirterek, "Bu birlikteliği ailem ve eşim öğrendi. Eşim, çocukları alıp Kars'a gitti. Bunun üzerine Filiz Biçer'in korkup, mahalleden gitmesi için evi ateşe verdim " dedi.