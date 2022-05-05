AK Partili Kaya’dan kurşun fabrikası çıkışı

Gaziemir'de yer alan ve içerisindeki nükleer atık nedeniyle İzmir'in Çernobili olarak bilinen Kurşun Fabrikası sahasıyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, CHP'ye sert sözlerle yüklendi.

'EN AĞIR CEZA KESİLECEK'

Alanın kullanım ruhsatının CHP döneminde verildiğine, atıkların alanda depolanmasına göz yumulduğuna ve CHP'lilerin, firma yetkililerine hiçbir şey söyleyemediğine dikkat çeken Kaya, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in alana ilişkin tutumlarının tutarsız olduğunu ifade etti. Kaya, "Her kirlettikleri mesele gibi temizlemeyi de AK Parti'den bekliyorlar. İzmir'deki A'dan Z'ye tüm sorunlarda işi batırıyorlar, sonra da AK Parti gelsin temizlesin, çözsün, gerekeni yapsın... Bu meseleyi de biz çözeceğiz. Bunu yaparken de firma yetkililerine en ağır ceza kesilecek" dedi.