Duraktan taksı kaçırdı, araçlara çarptı

İzmir'in Bornava ilçesinde durakta sıra bekleyen taksiyi kaçıran şüpheli, 5 araca çarptı. Olayda 2 kişiyi yaraladı. Önceki akşam 21.00 sıralarında Ege Üniversitesi Hastanesi önünde meydana gelen olayda E.D. sıra bekleyen taksiyi kaçırdı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheli E.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. E.D. Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan 5 araca çarptı. Şüphelinin çarptığı araçta bulunan Ozan Aydın ile Kadir Belek yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.