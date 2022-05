İzmir trafiğini adım adım çözdü

İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne göreve geldikten sonra kentin en önemli sorunu haline gelen trafik çilesine el attı. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsağulu, Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı yapıldıktan sonra kentin trafiği rahatladı. Emniyet Müdürü Şahne'nin talimatı ile harekete geçen Özsağulu, 12'si kadın memur olmak üzere 200 polisle kentin trafik keşmekeşliğini bitirdi. Kentin cadde ve sokaklarını karış karış gezen Emniyet Müdür Yardımcısı Özsağulu, günde 30 bin adım atarak trafiği çözdü. İzmir'de trafikte yaşanan yoğunluk son aylarda neredeyse tamamen bitti. Sabah ve akşam saatlerinde yüzde 80-90'lardan inmeyen trafik yoğunluğu, yüzde 30-40 bandına kadar indirilerek rahatladı.

VATANDAŞA ZAMAN KAZANDIRDI

Önceden Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda trafik akışı sabah saat 10.00-10.30'dan sonra rahatlıyordu. Şahne ve Özsağulu'nun titiz çalışma ve denetimleri ile yoğunluğun bitiş saati 08.30-08.45'lere kadar indirildi. Böylece İzmirlilerin trafikte kaybettikleri zaman da otomatik olarak kazanılmış oldu. Trafikte araç sayısının pandemi sonrası yüzde 30 arttığı ve güzergahlardan geçen araç sayısının azalmadığı öğrenildi.



MEMURLAR HER AN TETİKTELER

Her gün 30 bin adım atarak trafiği denetlediğini söyleyen Özsağulu, "Müdürümüz Mehmet Şahne de her an denetimlere bizzat katılıp trafik akışını denetliyor. Tüm memurlar da her an tetikte. Kentin trafiğinden sorumlu olduğumuzun bilinci içindeyiz. O yüzden bir saniye bile dinlenmeden trafiği kontrol ediyoruz. Zaman zaman havadan da kontrol ederek sorunlu yer var mı bakıyoruz" dedi.





MİTHATPAŞA TEK YÖN OLACAK

TRAFİK Denetleme Şube Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre Mithatpaşa Caddesi Adnan Saygun Kültür Merkezi Depo Durağı önünden, Küçükyalı İzmir Türk Koleji Kavşağı'na kadar olan bölüm UKOME kararı ile tek yön olacak. Uygulamanın önümüzdeki günlerde başlayacağı belirtildi.



'BAŞARIYI YAKALADIK'

Göreve geldikten sonra muhtarlarla ve vatandaşlarla yaptığı toplantıların ardından kentin en önemli iki sorunu olan trafik ve uyuşturucuya el atan Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, "Biz sadece trafik polisinin görünürlüğünü artırdık. Bizim için önemli olan buydu. Daha sonra da otomatik olarak başarı geldi. Vatandaşın huzur ve güvenliğinin yanı sıra trafikte de boşa zaman geçirmemesi için çalışıyoruz" dedi.



HANGİ ÇALIŞMALAR YAPILDI?

Özsağulu, "Trafik akışının kesintisiz sağlanması için Fevzipaşa Bulvarı, Gazi Bulvarı, Talatpaşa Bulvarı ve Yalı Caddesi gibi iç kesimler ile Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Akçay Caddesi, Yeşildere Caddesi, Ankara Caddesi, Altınyol Caddesi gibi ana arterler, hatalı parklardan arındırılarak şerit disiplini sağlanmıştır. Bu sayede kentte trafik saatinin yoğunluk süresi ortalama 1 saat öne alınarak azaltıldı. Ayrıca trafik polisinin şehrin her kesiminde görünür olması sağlanarak vatandaşın trafik kurallarına uyma eğilimi artırıldı, sivil denetimler ile helikopter ve drone destekli denetimlere de ağırlık verilerek algılanabilir yakalanma riski duygusunun en üst düzeye çıkarılması hedeflendi" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL