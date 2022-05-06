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Haberler İzmir 3-5 İzmirliler Günü kutlandı

3-5 İzmirliler Günü kutlandı

6.5.2022

3-5 İzmirliler Günü kutlandı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği 3-5 İzmirliler Günü birçok etkinlikle kutlandı. Kültürpark, Kıbrıs Şehitleri ve Anafartalar Caddelerinde çocuklara yönelik programlar yapılırken Gezici Bando İzmirlilere keyifli dakikalar yaşattı. Alsancak İskele, Kemeraltı ve Agora Ören Yeri'nde sokak müzisyenleri sahne aldı, Balıkçılar Meydanı'nda Salut De Smyrne Grubu müzikseverlerle buluştu.

LAZER GÖSTERİSİ
AKŞAM Gündoğdu Meydanı'nı dolduran İzmirliler Kardeş Türküler'i dinleme fırsatı buldu. İzmir Körfezi renk cümbüşüne tanıklık etti. İzmirliler Üçkuyular'dan Bostanlı'ya uzanan feribot üzerindeki lazer ve ışık gösterisini keyifle izledi.

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