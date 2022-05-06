En büyük isteği basketbola dönmek

Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen eski basketbolcu Mehmet Şanlı, Seferihisar'da özel bir bakımevinde yaşamını sürdürüyor. Atatürk Havalimanı'nda yaşadığı ortaya çıktıktan sonra tedavisine İzmir'de devam edilen Şanlı, üç yılı aşkın süredir evi gibi gördüğü Kumrular Konakları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalıyor.

BÜYÜK GELİŞME VAR

Merkezin görevlilerine sürekli ne zaman sahalara döneceğini soran Şanlı'yı bir süre babasının alıp İstanbul'a götürdüğü ancak kendisi de rahatsızlanınca merkeze geri getirdiği öğrenildi. Şanlı'nın burnundaki rahatsızlığından dolayı basketbol oynayamadığını sandığını belirten merkez yetkilileri, "Mehmet'te ilk geldiği güne göre büyük gelişme var ama, hala ne zaman basketbol oynayacağım, ne zaman transfer teklifi yapacaklar, diye zaman zaman soruyor. Burnunda rahatsızlığı var sanıyor. Bir kaç kez doktora götürdük ancak hiç bir şeyi yok" dedi. Geçtiğimiz yıllarda psikolojik sorunları nedeniyle Amerika'ya gidebilmek için havalimanında yaşayan ve tedaviyi reddeden Şanlı'ya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası Basketbol Fedarasyonu sahip çıkmıştı.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlanan Şanlı, Hidayet Türkoğlu'nun Seferihisar'daki özel bir bakımevini araması sonrası burada kalmaya başladı. Şanlı'nın en büyük isteği ise tekrar basketbola dönmek, spor yapmak ve İstanbul'a gidebilmek.

MAÇLARI SEYREDİYOR

BAKIM merkezi yetkilileri, Şanlı'nın sağlığının iyi olduğunu, marka ve market takıntısının devam ettiğini belirtti. Şanlı'nın zamanının büyük bir bölümünü bahçe ve odasında geçirdiğini belirten yetkililer, kendisinin zaman zaman basketbol maçlarını seyrettiğini söyledi.

■ FATİH ŞENDİL