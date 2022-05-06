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Haberler İzmir İnce, Urla’ya festival ve açılış için gelecek

İnce, Urla’ya festival ve açılış için gelecek

6.5.2022

İnce, Urla’ya festival ve açılış için gelecek
MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 8 Mayıs Pazar günü Urla'daki Enginar Festivali'ne katılmak ve Memleket Partisi Urla İlçe Başkanlığı'nın açılışını yapmak üzere İzmir'e gelecek. Memleket Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt Oğuz önceki gün ilçe başkanlarıyla il merkezinde bir araya gelerek koordinasyon toplantısı yaptı. İzmir programının detaylarının belirlendiği toplantıya göre, Anneler Günü'ne denk gelen 8 Mayıs'ta İnce'nin, Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın Anıt Mezarı'nı ziyaret etmesi de bekleniyor.
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