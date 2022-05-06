İzmir’de suya yine zam geldi

İZMİR'DE son dönemlerde gelen zamlar ile birlikte tartışmalara neden olan İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) ve şehir içi ulaşım araçları için zam oranları, geçtiğimiz aylarda Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) bağlanmıştı. Su ve ulaşım ücretlerinde ÜFE uygulaması sonrası zam ise geçtiğimiz ay yüzde 9,19 ile uygulanmış ve Mayıs ayı itibari ile hayata geçirilmişti.

Nisan ayı enflasyon oranları belli olurken, buna göre geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 7,25 olan yıllık enflasyon yüzde 69,97'e yükseldi. ÜFE oranının yüzde 7,67'yi bulması sonrası İZSU'da uygulanan yeni sistem ile, İzmir'de Nisan ayında su ücretlerine 7,67 oranında bir zam daha yapılmış oldu. Yeni zamlı tarife, faturalara Haziran ayı itibari ile birlikte uygulanacak