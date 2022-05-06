Karşıyaka’da CHP’li başkanlar kapıştı

İZMİR'DE 25 yıldır CHP tarafından yönetilen Karşıyaka Belediyesi'nde halef ve selef olan CHP'li başkanlar birbirine girdi. Mevcut Başkan Cemil Tugay'ın bayramda verdiği bir röportajda sarf ettiği "Karşıyaka'da çocuklar ve yaşlılar ihmal edilmiş gruplardı. Gençlere ulaşamadık" şeklindeki sözleri, bir önceki CHP'li Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar'ın tepkisini çekti.

Görev döneminde yaşlı ve çocuklar için yaptıklarını anlatan Akpınar, "Tugay'ın ifadelerini hayretler içerisinde okudum! Hafızasını tazelemek isterim ki, Karşıyaka 25 yıl sosyal demokrat belediye başkanları tarafından yönetildi. Gerek benim, gerekse benden öncekilerin yaptıklarını görmezden gelenin partililiği tartışılır! Sürekli geçmişi karalayarak beslenmeye çalışmak, partili olduğunu iddia eden birine hiç yakışmıyor" dedi.

'SİYASET KARALAMAK DEĞİL'

SİYASETİN insanların birbirini karalaması olmadığını ifade eden Akpınar yaptıkları projeleri sıralayarak "Acaba şimdi mi ihmal ediliyor da bunu göremiyor farkında değil! Hiçbir şey yapılmamış deniliyorsa onu değerli hemşerilerimin takdirine bırakıyorum" diye konuştu. ■ ERHAN GÜLENÇ