Mustafa Özuslu görevi bırakıyormuş- Kulağıma Gelenler

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde CHP Grup Başkanvekilliği koltuğunu kaybeden Mustafa Özuslu'nun Meclis Başkanvekilliğini de bırakacağı konuşuluyor. İddiaya göre Özuslu ve çevresindeki bazı isimlerle ilgili CHP Genel Merkezi ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na birçok şikayet gitmiş.

Bu şikayetlerin ardından Özuslu'nun 'sağlık gerekçesi' gibi bir bahane ile bu koltuğu da bırakacağı iddia ediliyor. Zaten, Başkan Tunç Soyer ile de arası eskisi gibi iyi değilmiş. Özuslu, hakkında çıkan haberlerin ardından maaş aldığı Karşıyaka Kent A.Ş'deki yönetici koltuğunu da kaybetmişti.

ERHAN GÜLENÇ