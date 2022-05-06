  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Mustafa Özuslu görevi bırakıyormuş- Kulağıma Gelenler

Mustafa Özuslu görevi bırakıyormuş- Kulağıma Gelenler

6.5.2022

Mustafa Özuslu görevi bırakıyormuş- Kulağıma Gelenler

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde CHP Grup Başkanvekilliği koltuğunu kaybeden Mustafa Özuslu'nun Meclis Başkanvekilliğini de bırakacağı konuşuluyor. İddiaya göre Özuslu ve çevresindeki bazı isimlerle ilgili CHP Genel Merkezi ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na birçok şikayet gitmiş.

Bu şikayetlerin ardından Özuslu'nun 'sağlık gerekçesi' gibi bir bahane ile bu koltuğu da bırakacağı iddia ediliyor. Zaten, Başkan Tunç Soyer ile de arası eskisi gibi iyi değilmiş. Özuslu, hakkında çıkan haberlerin ardından maaş aldığı Karşıyaka Kent A.Ş'deki yönetici koltuğunu da kaybetmişti.

ERHAN GÜLENÇ

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA