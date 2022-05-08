İzmir’de bir dönemin sonu! Tarihi Buca Cezaevi’nde yıkım neredeyse tamamlandı

İzmir'de 62 yıllık hizmet sonrası kapatılan Buca Cezaevi'nde yıkım işlemlerinde sona gelindi.
İzmir'de 62 yıllık hizmet sonrası kapatılan ve yıkım kararı verilen Buca Cezaevi'nde yıkım işlemleri neredeyse tamamlanmak üzere. Buca Cezaevi, 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen 6.9'luk deprem sonrasında hasar almıştı. Depremin ardından cezaevinde bulunan mahkumlar, farklı cezaevlerine nakledilmişti. 62 yıllık cezaevi, mahkumların nakledilmesinin ardından geçtiğimiz yıl 17 Mayıs tarihinde resmen kapanmıştı.
08.05.2022, 10:58 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022, 11:11
İzmir'de 62 yıllık hizmet sonrası kapatılan Buca Cezaevi'nde yıkım işlemlerinde sona gelindi.
30 Ekim 2020'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremde hasar görmesi üzerine boşaltılan ve yıkım kararı alınan Buca Cezaevi için geçtiğimiz mart ayında yıkım ihalesi gerçekleştirilmiş ve yıkıma başlanmıştı.
8 Mart günü başlayan Buca Cezaevi'ndeki yıkımda sona gelindi.
Cezaevi arazisinde bulunan lojmanlar ve avlu duvarlarının dışındaki tüm kısımlar yıkılırken, Buca Cezaevi'nden geriye yalnızca molozlar kaldı. Yıkım ihalesini alan firmanın yetkilileri, yıkımın önümüzdeki 1 hafta içerisinde tamamen biteceğini bildirdi. Alandaki yıkım çalışmaları dron ile de görüntülendi.
AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, tüm kurum ve kuruluşların görüşünü aldıklarını ve bu doğrultuda çalışma yürüttüklerini vurgulayarak, alanın büyük bir kısmının Adnan Kahveci Bulvarı ile bağlanacağını, bir kısmın yeşil alan ve kapalı pazaryeri olarak değerlendirileceğini söylemişti.
Bugüne dek 600 bin hükümlü ve tutuklunun barındığı ve pek çok filmin çevrildiği cezaevi, inşa edildiği dönemde Bayrampaşa Cezaevi ile birlikte Türkiye'nin en büyük iki ceza infaz kurumundan biriydi. Buca Cezaevi, bin 300 kişilik kapasitesiyle faaliyete açılırken, ilerleyen dönemlerde ihtiyaçlar doğrultusunda kapasitesi 4 bin 300 kişiye yükseltildi. 2000'li yıllara kadar adli, terör, çocuk ve kadın gibi tüm suç grupları ve cinsiyetlerin bir arada (farklı koğuşlarda) barındırıldığı kurum olarak faaliyet göstermişti.
2000'li yıllardan sonra ise suç grubu ve cinsiyete göre müstakil ceza infaz kurumlarının inşa edilmesiyle beraber Buca Cezaevi'nde bulunan terör, kadın, çocuk hükümlü ve tutuklular, suç grubuna ve cinsiyetine uygun kurumlara nakledilmişti.
ÜNLÜ İSİMLER DE BURADA YATTI
1959-2021 yılları arasında Buca Cezaevinde yaklaşık 600 bin hükümlü ve tutuklunun barındığı tespit edildi. Cezaevinin faaliyeti süresince ünlü aktör ve aktrislerin rol aldığı birçok Yeşilçam filmi de çekildi. Bu filmlerden bazıları ise Orhan Gencebay ve Necla Nazır'ın oynadığı "Ben Doğarken Ölmüşüm" filmi ve İrfan Atasoy ve Hamiyet Yankı'nın rol aldığı "Susuz Yaz" filmi oldu. İbrahim Tatlıses, Bülent Ersoy ve Erol Evcil'in de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü ismin de yolu bu cezaevinden geçti. İbrahim Tatlıses, 1987 yılında İzmir'de emniyet görevlilerine hakaret ettiği için Buca Cezaevi'nde 16 gün hapis yatmıştı. Bülent Ersoy, 1980 yılında evine gelen hakime hakaret edince tutuklanıp, Buca Cezaevi'nde özel bir bölüme yerleştirildi. Yapılan duruşmada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.