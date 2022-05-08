Seferihisar’da kadınlar oğlak dolması ile Hıdırellez geleneğini sürdürüyor

Hıdırellez'in aile üyeleriyle ve sevdikleriyle bir araya geldikleri kıymetli bir gün olduğunu ifade eden Evin, "Tatlı olarak Seferihisar'ımızın lorlu samsades tatlısı var. Bugün o da çok severek yaptığımız, önemli günlerimizde hep yaptığımız bir tatlıdır. Güzel adetlerimiz var. Biz bugün böyle bir araya gelip yiyip içmeyi çok severiz. Her köyümüzün her mahallemizin farklı adetleri de var" diye konuştu.