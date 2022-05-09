  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Alkol aleminde çifte cinayet

Alkol aleminde çifte cinayet

Kemalpaşa’da birlikte alkol alan arkadaşlardan C.U, sinirlenince Ahmet Çetin, Kemal Sönmez ve Feyyaz Bulut’a ateş etti. Başından vurulan Çetin ve Sönmez yaşamını yitirdi, Bulut kolundan yaralandı.

9.5.2022

Alkol aleminde çifte cinayet

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, alkol alan arkadaş grubu arasında çıkan kavgada, C.U. tarafından ateşlenen tabancadan çıkan mermilerle başından vurulan Ahmet Çetin (35) ve Kemal Sönmez (26) yaşamını yitirdi, Feyyaz Bulut (33) ise kolundan yaralandı.

ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI
OLAY, önceki akşam saat 20.30 sıralarında Sarıçalı Mahallesi Çayyolu mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, birlikte alkol alan C.U. ile Ahmet Çetin, Kemal Sönmez ve Feyyaz Bulut arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. C.U. tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla ateş edip, Ahmet Çetin ve Kemal Sönmez'i başından, Feyyaz Bulut'u da kolundan vurdu.

HASTANEYE KALDIRILDILAR
C.U. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Ahmet Çetin ve Kemal Sönmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kolundan vurulan Feyyaz Bulut'un ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

TURGUTLU'DA YAKALANDI
Öte yandan, olayı duyan Çetin ve Sönmez'in yakınları hastaneye akın etti. Çetin ve Sönmez'in ölüm haberini alan yakınları, hastane önünde sinir krizi geçirdi. Olayın ardından kaçan şüpheli C.U, JASAT tarafından Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yakalandı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA