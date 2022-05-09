Koşamayanlar için koştular

OMURİLİK felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve farkındalık yaratmak adına tüm dünyada aynı anda düzenlenen Wings for Life World Run'a Türkiye ve İzmir, 3 yıllık aranın ardından ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 8 bin sporcunun katılımıyla gerçekleşen organizasyonda İzmir, koşamayanlar için koştu. Korona virüs pandemisi nedeniyle son 2 yıldır düzenlenemeyen koşu, renkli görüntülere sahne oldu. Yarış, Türkiye'de 7, İzmir'de ise 5'inci defa gerçekleştirildi. Yarışın startı Kültürpark Lozan Kapısı'nda saat 14.00'te verildi. Bitiş çizgisinin olmadığı organizasyonda sporcular starttan 30 dakika sonra yola çıkıp 15 kilometre hızla ilerleyen ve maksimum 35 kilometre hıza ulaşan yakalama aracına yakalanmamaya çalıştı. Alsancak'tan Karşıyaka'ya doğru giden katılımcılar, daha sonra Sasalı Doğal Yaşam Parkı ve Kuş Cenneti'ni geçtikten sonra Menemen güzergahında devam etti. Engelli sporcular da kendilerini çeken koşucuların yardımıyla yarışmada yer aldı. Birçok İzmirli yarışa çocukları, evcil hayvanları, renkli kostüm ve kıyafetlerle katıldı.