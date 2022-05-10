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Haberler İzmir Genç adam yolun karşısına geçemedi

Genç adam yolun karşısına geçemedi

10.5.2022

Genç adam yolun karşısına geçemedi
İZMİR'İN Konak ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Turhan Dizdaroğlu (35), otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, dün sabah saat 06.30 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karantina Alt Geçidi yakınında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Turhan Dizdaroğlu'na, Balçova'dan Konak'a giden otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Dizdaroğlu, metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı. Kazayı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Turhan Dizdaroğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
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