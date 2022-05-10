İzmir elektrik kesintisi 10 Mayıs Salı

ÇİĞLİ

10.05.2022 09:00 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALATÇIK MAHALLESİ,8901, 8900/1, 1671/1 (NO:1087AA), 8901/4, 8900, 8901/1 (NO:30), 8900/2 (NO:1087/F) SOKAKLAR VE CİVARI

10.05.2022 12:30 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALATÇIK MAHALLESİ,8788, 8788/1, 8788/11, 8788/14 SOKAKLAR VE CİVARI

10.05.2022 15:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALATÇIK MAHALLESİ,8914/8,8914/6,8914,8916/10,8915,8916, 8916/11, 8916/1, 8916/2, 8916/4, 8916/5,8914/7,8914/5 SOKAKLAR VE CİVARI



KARABAĞLAR

10.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BASIN SİTESİ,ARAP HASAN MAHALLELERİ,İNÖNÜ CADDESİ,SUSUZDEDE,162,163, 173/1,173/2, 173/4,173/5,177,177/1,228,234, 235,235/1,236,237,238,259 SOKAKLAR VE CİVARI



KARŞIYAKA

10.05.2022 09:00 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞEMİKLER MAHALLESİ,6305/2 SOKAK VE CİVARI (İZBAN MAVİŞEHİR İSTASYONU)

10.05.2022 12:30 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞEMİKLER MAHALLESİ,6287,6287/3,6272,6287/2,6287,6276 6279,6278,ANADOLU CADDESİ(NO:629 VE NO:627),6297(NO:4 VE NO:6),6269,6270,6271 SOKAKLAR VE CİVARI

10.05.2022 15:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GONCALAR MAHALLESİ,6036(NO:5A VE NO:5B),6042 (NO:8),GİRNE BULVARI (NO:195, NO:191 VE NO:189),6038 (NO:1) SOKAKLAR VE CİVARI

