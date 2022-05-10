İzmir elektrik kesintisi 10 Mayıs Salı

GDZ Elektrik bugün İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeleri duyurdu. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde olacağını araştırıyor. İşte 10 Mayıs Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde olacağı ve ne kadar süreceği araştırılıyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri olacak? İşte 10 Mayıs Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...
GDZ Elektrik bugün İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeleri duyurdu. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde olacağını araştırıyor. İşte 10 Mayıs Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
ALİAĞA
10.05.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE AŞAĞIŞAKRAN MAHALLESİ, AŞAĞI ŞAKRAN KÖY İÇİ, AŞAĞI ŞAKRAN KÜME EVLERİ SOKAKLAR VE CİVARLARI
BERGAMA
10.05.2022 09:00 13:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE AKÇENGER MAHALLESİ VE CİVARLARI
10.05.2022 14:00 18:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE CİVARLARI
BORNOVA
10.05.2022 09:00 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIMDİRİK MAHALLESİ,ANKARA CADDESİ YAN YOL,165,161,166 SOKAKLAR VE CİVARI
10.05.2022 09:00 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANLAR MAHALESİ ANKARA CADDESİ,1401/1,1401 SOKAKLAR VE CİVARI
10.05.2022 12:30 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIMDİRİK MAHALLESİ,SANAYİ CADDESİ,367/1,367 SOKAKLAR VE CİVARI
10.05.2022 12:30 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANLAR MAHALESİ, HACILARKIRI CADDESİ,1406 SOKAKLAR VE CİVARI
10.05.2022 15:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANLAR MAHALESİ,1580,1582,1583,1584,1585,1586,1587,1589,1590,15911592, 1593 SOKAKLAR VE CİVARI
10.05.2022 15:30 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIMDİRİK MAHALLESİ,SANAYİ CADDESİ,367/1,367 SOKAKLAR VE CİVARI
ÇİĞLİ
10.05.2022 09:00 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALATÇIK MAHALLESİ,8901, 8900/1, 1671/1 (NO:1087AA), 8901/4, 8900, 8901/1 (NO:30), 8900/2 (NO:1087/F) SOKAKLAR VE CİVARI
10.05.2022 12:30 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALATÇIK MAHALLESİ,8788, 8788/1, 8788/11, 8788/14 SOKAKLAR VE CİVARI
10.05.2022 15:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALATÇIK MAHALLESİ,8914/8,8914/6,8914,8916/10,8915,8916, 8916/11, 8916/1, 8916/2, 8916/4, 8916/5,8914/7,8914/5 SOKAKLAR VE CİVARI
KARABAĞLAR
10.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BASIN SİTESİ,ARAP HASAN MAHALLELERİ,İNÖNÜ CADDESİ,SUSUZDEDE,162,163, 173/1,173/2, 173/4,173/5,177,177/1,228,234, 235,235/1,236,237,238,259 SOKAKLAR VE CİVARI
KARŞIYAKA
10.05.2022 09:00 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞEMİKLER MAHALLESİ,6305/2 SOKAK VE CİVARI (İZBAN MAVİŞEHİR İSTASYONU)
10.05.2022 12:30 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞEMİKLER MAHALLESİ,6287,6287/3,6272,6287/2,6287,6276 6279,6278,ANADOLU CADDESİ(NO:629 VE NO:627),6297(NO:4 VE NO:6),6269,6270,6271 SOKAKLAR VE CİVARI
10.05.2022 15:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GONCALAR MAHALLESİ,6036(NO:5A VE NO:5B),6042 (NO:8),GİRNE BULVARI (NO:195, NO:191 VE NO:189),6038 (NO:1) SOKAKLAR VE CİVARI
KEMALPAŞA
10.05.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma SOĞUKPINAR MH. ÇELEBIYAKA MEVKI. 262/1SK. 278/5 SK. 278/6 SK. 250 SK. 252 SK. 255 SK. 256 SK. 259/2 SK. 259/7 SK. 259/6 SK. 278 SK. İNÖNÜ CD. 257 SK. 278/2 SK. 246/2 SK 254 SK. 258/1 SK. 259/3 SK. 278/1 SK. 278/3 SK. 278/4 SK. 278/7 SK. 251 SK. 259/8 SK. 248 SK. 249 SK. 253 SK. 258 SK. 259/1 SK. 259/4 SK. 259/5 SK. 502 SK. 259 SOKAK VE CIVARLARI TR-19 B KOLU
SELÇUK
10.05.2022 09:00 17:00 AG Şebeke Bakım Çalışması GÖKÇEALAN MAH.609-612-613-614-615-616-617 -ERGENEKON-FATMA GÜNHAN-EĞREKDERE- MERSINTEPE SOKAKLAR VE CIVARLARI TR-3
10.05.2022 09:00 17:00 AG Şebeke Bakım Çalışması GÖKÇEALAN MAH.631-647 SOKAKLAR ARASI VE EĞREKDERE SOKAK VE CIVARLARI TR-4
TİRE
10.05.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması (DUATEPE MAH-PAŞA MAH) ÇELIK SK-1.CAMI ÖNÜ SK-KESTANELI CAMI SK-HISAR SK-DEMIR SK-ŞAKIROĞLU SK-CEVIZLI SK-HEKIM HAMAMI CD-1. CAMI ARKASI SK-EŞMELI MUSTAFA SK-KESTANELI CAMI ÇIKMAZI SK-YELLIKTEPE SK-1. ARA SK-ŞAKIROĞLU SK-DEĞIRMENDERE SK-
URLA
10.05.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması YENICE VE YELALTI MAHALLELERI İLE BEGONYA, BORA, KARAYEL, MANZARA, ORTANCA. SEFA KÖY SOKAKLARDIR.
10.05.2022 10:00 11:00 OG 3. Şahıs Trafo Bakım Çalışması "KALABAK, YELALTI VE YENIKENT MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR. (KEKLIKTEPE MEVKII)"
10.05.2022 10:00 16:00 OG 3. Şahıs Trafo Bakım Çalışması KALABAK, YELALTI VE YENIKENT MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR.ÖZEL TR DEĞIŞIMI