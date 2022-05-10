  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de dehşet: Dini nikahlı eşini ve evdeki misafir kızı bıçakladı

İzmir'de dehşet: Dini nikahlı eşini ve evdeki misafir kızı bıçakladı

İzmir'de yaşanan korkunç olayda 27 yaşındaki Sergen Ö. dini nikah ile birlikte yaşadığı 21 yaşındaki Bengü B. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Sergen Ö., yanındaki bıçakla dini nikahlı eşini göğsünden bıçakladı, evde misafir olarak bulunan Gizem Nur T.'yi de bacağından bıçakla yaraladı.

DHA

10.05.2022, 08:27 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022, 08:29

İzmir’de dehşet: Dini nikahlı eşini ve evdeki misafir kızı bıçakladı

İzmir'in Konak ilçesinde, dini nikahlı eşi Bengü B.(21) ile tartışan Sergen Ö.(27), önce Bengü B.'yi, daha sonra da evde bulunan Gizem Nur T.'yi(19) bıçakladı. Yaralılar hastanede tedaviye alınırken, Bengü B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, şüpheli kısa sürede yakalandı.

Olay, 01.00 sıralarında Çimentepe semti 610 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Sergen Ö., henüz belirlenemeyen bir nedenle dini nikahlı eşi olduğu öğrenilen Bengü B. ile tartışmaya başladı. Gerginliğin artması sonucu, Sergen Ö. yanında bulunan bıçağı çıkartarak Bengü B.'yi göğsünden bıçakladı.

Daha sonra şüpheli Sergen Ö., bu sırada evde bulunan ve kendisini engellemeye çalışan Bengü B.'nin yakını olduğu belirtilen Gizem Nur T.'yi de bacağından bıçakladı. Sergen Ö. olaydan sonra kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansa alarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi(SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan yaralılardan Bengü B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, Gizem Nur T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası kaçan Sergen Ö., polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA