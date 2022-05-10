İzmir’de şüpheli son! Bakıcı mı sebep oldu?

İzmir'in Konak ilçesinde evinde düşerek başından yaralanan kişi yaşamını yitirdi, bakıcılığını yapan kadın gözaltına alındı.
İzmir Konak'ta acı son. İddiaya göre bakıcısı ile yaşayan 65 yaşındaki Sait Ali Büyükbaş, bir tartışma sırasında G.B. (53) tarafından itildi ve yere düşerek başını beton zemine vurunca hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
10.05.2022, 12:27
Kılıç Reis Mahallesi 319 Sokak'taki evde, iddiaya göre bakıcısı G.B. (53) ile tartışan ve arbede sonucu yere düşen Sait Ali Büyükbaş (65), yaralandı.
G.B'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Büyükbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.