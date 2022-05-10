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İzmir'de şüpheli son! Bakıcı mı sebep oldu?

İzmir Konak'ta acı son. İddiaya göre bakıcısı ile yaşayan 65 yaşındaki Sait Ali Büyükbaş, bir tartışma sırasında G.B. (53) tarafından itildi ve yere düşerek başını beton zemine vurunca hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.