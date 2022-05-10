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İzmir'de şüpheli son! Bakıcı mı sebep oldu?

İzmir Konak'ta acı son. İddiaya göre bakıcısı ile yaşayan 65 yaşındaki Sait Ali Büyükbaş, bir tartışma sırasında G.B. (53) tarafından itildi ve yere düşerek başını beton zemine vurunca hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

10.05.2022, 12:27

İzmir'in Konak ilçesinde evinde düşerek başından yaralanan kişi yaşamını yitirdi, bakıcılığını yapan kadın gözaltına alındı.

İzmir’de şüpheli son! Bakıcı mı sebep oldu?

Kılıç Reis Mahallesi 319 Sokak'taki evde, iddiaya göre bakıcısı G.B. (53) ile tartışan ve arbede sonucu yere düşen Sait Ali Büyükbaş (65), yaralandı.

İzmir’de şüpheli son! Bakıcı mı sebep oldu?

G.B'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Büyükbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İzmir’de şüpheli son! Bakıcı mı sebep oldu?

Gözaltına alınan G.B, emniyete götürüldü.

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