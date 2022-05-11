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Haberler İzmir Adliye saldırısının sanığı hakim karşısına çıktı

Adliye saldırısının sanığı hakim karşısına çıktı

11.5.2022

Adliye saldırısının sanığı hakim karşısına çıktı
İZMİR'DE, polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can'ın şehit olduğu adliye saldırısı için bomba ve tüfek mermilerini temin ettiği iddiasıyla tutuklanıp, hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 192 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan PKK/KCK'lı terörist Suriye uyruklu Delil Hıso'nın (35) dün yargılanmasına başlandı. Hıso, mahkemedeki savunmasında, "Hiçbir terör örgütüyle ilişkim olmadı. Bu olayı üzerime yıktılar" dedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.
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