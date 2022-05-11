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İzmir'de evinde düşerek ölen kişinin bakıcısı tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde evinde düşüp başından yaralanarak hayatını kaybeden kişinin bakıcılığını yapan kadın tutuklandı.

AA

11.05.2022, 18:31 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022, 18:39

İzmir’de evinde düşerek ölen kişinin bakıcısı tutuklandı

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün sabah saatlerinde Kılıç Reis Mahallesi 319 Sokak'taki bir evde ikamet eden Sait Ali Büyükbaş'ın (65) ölümüne ilişkin gözaltına alınan bakıcısı G.B'nin (53) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli polise verdiği ifadesinde bakıcılığını yaptığı Büyükbaş ile aralarında kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle tartışma çıktığını söyledi.

G.B, üzerine yürüdüğünü öne sürdüğü ve ittiği Büyükbaş'ın bu esnada yere düşüp başını çarptığını, durumu sağlık ekiplerine bildirdiğini anlattı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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