Skandal gezi iptal oldu

Yeni Asır'ın etkili ve doğru haberciliği bir kez daha vatandaşın vergilerinin boşa harcanmasını engelledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yeni Asır'ın haberleri üzerine 176 meclis üyesi ile 10-12 Temmuz'da Saraybosna'ya yapacağı ve 1,5-2 milyon lira harcanması öngörülen geziyi iptal etmek zorunda kaldı.

KÜÇÜK BİR HEYETLE GİDİLECEK

Gazetemizin İzmirlileri isyan ettiren geziyi manşetine taşımasının ardından, 176 meclis üyesinin önemli bölümü geziye katılım konusunda belediyeye bildirimde bulunmadı. Cevap veren meclis üyelerinin büyük çoğunluğu ise, gezinin küçük bir heyetle yapılması yönünde görüş bildirdi. Bunun üzerine CHP'li Başkan Tunç Soyer, geri adım atmak zorunda kaldı ve böylece İzmir halkının parası belediyenin kasasında kaldı.

İSTEYEN CEBİNDEN ÖDEYECEK

Önceki akşam yapılan belediye meclis toplantısında konuşan Başkan Soyer, geziye katılım konusunda yeterli geri dönüşü alamadıklarını belirtti ve yeni kararı açıkladı. Soyer, "Gezi ile ilgili aldığımız kararın gereğini yerine getirmek için bütün meclis üyelerimize tek tek gelip gelmeyeceklerini sorduk. Sonuçta ortay çıkan tablo: Arkadaşlarımızın büyük bölümü cevap vermedi. Cevaplayan arkadaşlarımızın çoğu küçük bir heyetle gidilmesi konusunda bir irade talep etmiş. Eğer takdir ederseniz ben şunu öneriyorum: Benimle birlikte Avrupa Birliği ve Dış ilişkiler Komisyonumuz ve her siyasi partiden bir kişi olmak üzere 6 kişi gidip kendimizi orada temsil edelim. Ama bunun dışında meclis üyelerimizden kendi harcamalarını yapacak şekilde katılmak isteyenler olursa bize bildirsinler o şekilde katılabilirler" dedi.

'İZMİRLİNİN 2 MİLYON LİRASI CEBİNDE KALDI'

Meclis'te gezi kararına karşı çıkan AK Partili Üye Erhan Çalışkan ise, "Aklın yolu birdir. Doğru olan yapıldı. İzmirlinin 2 milyon lirası cebinde kaldı. Böyle bir çekirdek ekiple de İzmir çok güzel bir şekilde orada temsil edilebilir" dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal da, "Çok kıymetli bir program olduğunun biz de farkındayız. Bu programın bu kadar talep görmemesinin temel sebeplerinden biri de Kurban Bayramı'na denk gelmesi. Yoksa programa karşı duruşumuzdan değil. Hatta her gruptan iki meclis üyesi arkadaşımızı götürebilirsiniz" diye konuştu.

KAZANOĞLU: BEN GİDECEĞİM

SREBRENİTSA katliamı yıl dönümünde Sarabosna'ya böyle bir gezi düzenleme önerisini ilk dile getiren isim CHP'li üye Taner Kazanoğlu'ydu. İtibardan tasarruf olmaması gerektiğini savunan Kazanoğlu, "2 milyon TL Büyükşehir Belediyesi için para değildir. Ama artık bu iş o noktaya geldi ki, ben kendi uçak biletimi aldım. Kendi paramla gideceğim" diye konuştu.

MERT ALPDÜNDAR