Konak 30 yılda 1 asır geriye gitti

KENTSEL dönüşüm ve çarpık yapılaşma tartışmalarının sürekli yaşandığı İzmir Konak'ta, şimdi de 'Köstebek yuvası' polemiği başladı. AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Konak'taki mahallelerde gözle görülen ve vatandaşlara büyük sorun yaşatan çukurları paylaştı. Konak Belediyesinin hizmet üretemediğini ve yolların köstebek yuvasını andırdığının altını çizen Başkan Başdaş, "Bırakın yeni yollar açmayı mevcut yollar çöküyor ve çukurlardan araçlar zarar görüyor. Çukurlardan yollarda yürüyemez olduk, otuz yılda Konak, bir asır geriye gitti" dedi.

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