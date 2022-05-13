Büyükşehir’de dönüşümlü genel sekreterlik/ Kulağıma Gelenler

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Başkan Tunç Soyer, görevden ayrılması için anlaştığı Genel Sekreter Buğra Gökçe'nin kendisine gidecek bir yer bulmasını bekliyor. Soyer'in Gökçe gittikten sonra ise, dönüşümlü genel sekreterlik modeline geçeceği ve 3-4 aylık periyotlarla mevcut genel sekreter yardımcıları ve ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey'i vekaleten bu göreve getireceği ifade ediliyor.

Göreve geldikten sonra uzun süre Gökçe'nin gölgesinde kalan Soyer'in bu yöntemle belediyede ikinci adam pozisyonu oluşmasına izin vermemeyi, bütün gücü elinde bulundurmayı ve ihaleler konusunda tek söz sahibi olmayı hedeflediği konuşuluyor.