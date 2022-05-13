İzmir’deki hastanede ölü bulunmuştu! Eski eşe 25 yıl hapis

İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tekniker olarak görev yapan sağlık memurunun, düğününe 10 gün kala hastane içerisinde göğsünden silahla vurularak ölü bulunması olayıyla ilgili tutuklanan eski eş hakkında mahkemeden karar çıktı. Kararda kadın, 25 yıl hapse çarptırıldı.



Olay, 16 Haziran 2021 günü saat 16.00 sıralarında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Polikliniğinde meydana geldi. İddiaya göre, pansuman odasından silah sesi duyan personeller, panikle durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hastanede teknisyen olarak görev yapan Savaş Hamurcüli'yi (45) kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Hamurcüli, sağlık ekipleri tarafından hastanenin acil servis bölümüne kaldırıldı. Talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Savaş Hamurcüli'nin cansız bedeni savcının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.





SİLAHI GİZLİCE SOKTUĞU İDDİA EDİLEN ESKİ EŞ GÖZALTINA ALINARAK TUTUKLANDI

Hamurcüli'nin ölümünün ardından polis ekipleri, hastanedeki kamera kayıtlarını incelemeye alarak, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlatmıştı. Soruşturma çerçevesinde Hamurcüli'nin eski eşi E.T., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Silahı gizlice çantasıyla içeri soktuğu iddia edilen E.T.'nin ifadeleri şüpheli bulunurken, eski eş tutuklanarak cezaevine konuldu.



Olayla ilgili hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından, görülen mahkemede sanık hakim karşısına çıktı.



HAMURCÜLİ'NİN AVUKATI: "10 GÜN SONRA EVLENECEKTİ"

Savaş Hamurcüli'nin duruşmaya katılan ve söz alan avukatı, sanığın olayı kıskançlık yüzünden gerçekleştirdiğini iddia ederek, "Olay yaşanmasaydı Hamurcüli, 10 gün sonra evlenecekti. Sanık, maktulü daha önce tehdit etmiş ve maktulün yeniden evlenmesini kaldıramadığı için bu eylemi gerçekleştirmiştir. Sanığın tasarlayarak öldürme suçundan cezalandırılması gerekir" diye konuştu.





Duruşmada söz alan sanık avukatı da, Savaş Hamurcüli'nin müvekkilinin elinden silahı almak amacıyla yaptığı hamle sırasında silahın ateş aldığını ifade ederek, "Bu savunmalarımız dosyadaki kanıtlarla önemli ölçüde bize göre doğrulandı. Dolayısıyla biz müvekkilin beraatine ve hükümle birlikte tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.



25 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Eski eşi Savaş Hamurcüli'yi öldürme suçuyla yargılanan sanık E.T. ise duruşmada, "Ben kesinlikle öldürme kastıyla hareket etmedim, kendime zarar vermek istedim, bu olaydan dolayı çok üzgünüm" diyerek kendisini savundu.



Tarafların savunmasının ardından mahkeme heyeti, sanık hakkında kararı açıkladı. Eski eşi Savaş Hamurcüli'yi öldürme suçuyla yargılanan E.T. hakkında mahkeme, "Kasten Adam Öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası kararı verdi.