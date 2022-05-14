Efes Antik Kenti'ne ziyaretçi akını! Salgının izi "kruvaziyer" turizmiyle siliniyor

Kruvaziyer büyüklüğüne göre ziyaretçi sayısının da değiştiğine işaret eden Topal, Kuşadası Limanı'na 3 gemi yaklaştığı günlerde yaklaşık 5 bin ziyaretçinin Efes'e geldiğini dile getirdi.

Ziyaretçilerin milliyetlerine göre ziyaret tarihlerinin de farklılık gösterdiğini anlatan Topal, "Kruvaziyerden bahsettiğinizde daha çok Amerikalı ve Avrupalı turistten bahsediyoruz ama Uzak Doğu'dan gelenler de var. Uzak Doğulular daha çok sonbahar aylarında geliyor." diye konuştu.

Topal, sadece kruvaziyer ile değil, çeşitli tatil turları ve bireysel gezi programları ile alana gelenlerin sayısının da gittikçe yükseldiğini, yerli turistin de Efes'e büyük ilgi gösterdiğini vurguladı.